يصنعها بهدف الزينة وباعتبارها جزءا من التراث.. أبو حية يعيد المجد "للسيوف"

غزة- وطن- احمد مغاري: على كرسيه المتحرك يتنقل داخل ورشته الصغيرة بين آلة وأخرى من أجل صنع أداة كان يعتقد الجميع أنها أصبحت من الماضي، ولكنه بطريقته الفنية أعاده للوجود ليصبح زينة وثرات يشكله حسب ما يريده الزبائن.

الجريح جلال أبو حية من مدينة خانيونس شمال قطاع غزة، ذو الأربعين عاما، لم تدفعه إصابته في مسيرات العودة، للوقوف مكتوف اليدين، بعد أن أصابته رصاصة في ظهرة أدت لشلله بنسبه 70% أثناء تأديته واجبه كمسعف في الدفاع المدني، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.

في هذا السياق، قال أبو حية لوطن إن:" إصابته كانت الحافز الأكبر لعودته لصناعة السيوف والخناجر، التي كانت بالنسبة له هواية منذ الصغر ولكنه لم يكن يملك الوقت لممارستها بسبب انشغاله بعمله كمسعف في الدفاع المدني".

وتابع محمد أنه بعد الإصابة بأسبوع أدرك أنه لن يستطيع الحراك فقرر العودة لممارسة هوايته من أجل تنميتها ولتكون له كمصدر رزق يعيل بها نفسه وأطفاله الخمسة مضيفا أنه من خلالها ينسى مصيبته وما حل به.

وبالحديث عن صناعة السيوف وأنواعها قال أبو حية، " إنه يستخدم الفولاذ القوي بالإضافة لمادة النورستا، التي يشكلها بالطريقة المطلوبة باستخدام بعض الأدوات والمعدات لتخرج بشكلها المثالي."

وعن الصعوبات التي واجهت محمد في عملية صناعة السيوف والخناجر يقول إنه: "لم يكن يجد بعض المعدات الكهربائية التي تساعده في تكوين الجسم المطلوب، الأمر الذي دفعه لصنع تلك المعدات بيده."

وأضاف أبو حية أنه يستخدم أدوات بسيطة تتمثل في آلة للسنفرة وأخرى من أجل قص الحديد حسب الحجم المطلوب، من أجل تسهيل عمله والاسراع في الانجاز ليخرج بشكل أفضل.

وبين محمد أنه يستغرق ساعات طويلة في صناعتها فهي تحتاج لتركيز كبير، فحسب تعبيره أن خطا بسيطا قد يتسبب في جرح عميق له على أقل تقدير، وتابع أنه يصنع أنواعا متعددة من السيوف مثل العربي والساموري وغيرها من الخناجر المختلفة ومتنوعة الأشكال.

واغتنم محمد الفرصة لتوجيه رسالة للمسؤولين عن الجرحى والمؤسسات المجتمعية بالوقوف الى جانبه ومساعدته في تنمية مشروعه، الذي أصبح مصدر دخل له ولعائلة، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إزالة ورشته الصغيرة بأمر من البلدية.



