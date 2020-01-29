البرغوثي: بالمقاومة الشعبية نستطيع أن نصد "صفقة القرن"

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أثناء مشاركته في المسيرة التي انطلقت من طوباس نحو أراضي المالح في الأغوار الشمالية ضمن حملة "حماية الاغوار"، إن مشاركة الآلاف في هذه المسيرة و نجاحها في الوصول إلى الأراضي المهددة بالمصادرة و زراعتها دليل على قوة تأثير المشاركة الشعبية الواسعة في المقاومة و على قدرة هذه المقاومة الشعبية الموحدة على صد و إفشال "صفقة القرن".

وقال البرغوثي أنه يجب العمل على توسيع و تعميم التجارب الناجحة في المقاومة الشعبية في كل أنحاء فلسطين.