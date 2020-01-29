3 إصابات برصاص الاحتلال والمستوطنين في البيرة وغرب رام الله

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال والمستوطنين قرب مستوطنة بسجوت المقامة على اراضي المواطنين في جبل الطويل بالبيرة، وقرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر بأن شابين أصيبا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال بالرصاص الحي احدهما بالقدم والاخر بالكتف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة.

كما أفادت مصادر محلية بإصابة المعلم سائد فلنة من قرية صفا قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله برصاص مستوطن في البطن. ووصفت حالته بأنها مستقرة.