ممثلون عن مؤسسات دولية وغرفة تجارة الخليل يتباحثون بشأن محاربة ظاهرة حرق المخلفات الالكترونية

وطن: ضمن فعاليات التشبيك والترويج لنشاطات مشروع "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في فلسطين من خلال معالجة ابتكارية، آمنة بيئياً، وذات قيمة اقتصادية لمخلفات الاجهزة الكهربائية والالكترونية" والممول من الاتحاد الاوروبي، استقبلت غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل بالتعاون مع شركائها في المشروع وفداً من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين والمهتمة بقطاع معالجة المخلفات الالكترونية.

وتكون الوفد من ممثلين عن القنصلية البلجيكية، والوكالة البلجيكية للتنمية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ورفاقهم في الزيارة ممثلين عن سلطة جودة البيئة.



بدات الزيارة بكلمة ترحيبية للمهندس أحمد مناصرة، مدير عام الغرفة، الذي رحب بالحضور مثمناً هذه الزيارة الهامة، وقد شرحاً عن نشاطات الغرفة ومشاريعها المختلفة.

ثم تلا ذلك زيارة ميدانية واجتماع موسع مع ممثلين عن البلديات الشريكة وأعضاء مجلس إدارة جمعية نقاء التعاونية وهيئتها العامة، في المركز البيئي التعليمي التابع للمشروع في بلدة إذنا، حيث قدم المهندس فؤاد التميمي عرضاًعن المشروع ونشاطاته وإنجازته المختلفة، والتطلعات المستقبلية ودور جمعية نقاء التعاونية في إدارة المركز الأوروبي الفلسطيني لمعالجة المخلفات الالكترونية، وتباحث الحضور في العديد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير وتنظيم قطاع معالجة المخلفات الالكترونية، ودور الشركاء جميعاً وعلى رأسهم سلطة جودة البيئة في محاربة ظاهرة حرق المخلفات الالكترونية.

ومن الجدير ذكره بأن المشروع تنفذه غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، بالتعاون مع شركائها جمعية الارض الخضراء للتنمية الصحية ومؤسسة Cesvi الايطالية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليون وستمائة ألف يورو.