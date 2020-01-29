وزارة النقل والمواصلات: إستئناف إدخال الإطارات الى قطاع غزة

وطن: أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم نجاح جهود الوزارة في إستئناف إدخال إطارات المركبات الى المحافظات الجنوبية بعد حظر دخولها بقرار تعسفي من الاحتلال في شهر 4/2018 كردة فعل على إشعال الإطارات في مسيرات العودة.

وقد شدد الوزير سالم على أن الوزارة منذ ذلك التاريخ لم تدخر جهداً في سبيل كسر هذه الحلقة من حلقات الحصار المفروض على المحافظات الجنوبية والتي تهدف لضرب مختلف القطاعات الإقتصادية ، وفرض المزيد من القيود على المواطنين ، واليوم تكللت جهود الوزارة بإدخال أول شحنة من الإطارات بواقع (5000) إطار.

وفي هذا السياق ، أكد وزير النقل والمواصلات على أن الوزارة ماضية في سياستها وإجراءاتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، وتسهيل حياتهم وتوفير حاجاتهم ، فهي تقوم بإدخال ما يقارب ( 250 ) مركبة شهرياً من مختلف الفئات والأنواع لتلبية حاجة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والنقل العام والخاص ، بالإضافة الى قطع الغيار والزيوت بواقع ( 650 ) طن شهرياً.