رئيس جامعة القدس يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية ورسمية بجنوب إفريقيا

القدس- وطن: عقد الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك، رئيس جامعة القدس، لقاءات متعددة وهامة في مدينة كيب تاون "رأس الرجاء الصالح"، في إطار مواصلته لرحلته العملية الرسمية إلى جنوب افريقيا، لحشد الدعم لطلبة الجامعة.

والتقى أ.د. أبو كشك بالمجلس التشريعي الإسلامي، وتم بحث سبل التعاون مع جامعة القدس بصفتها المنارة الأكاديمية والثقافية والمجتمعية في المدينة المقدسة، ومن أجل تعزيز العلاقة وتطوير برنامج الشراكة في صندوق المنح الطلابية لأصدقاء الجامعة المانحين.

كما التقى أ.د. أبوكشك، بمجلس كلية جنوب إفريقيا للسلام العالمي، وجرى بحث التعاون المشترك والإستفادة من خبرة الجانبين أكاديمياً، وفي خلق ودعم المبادرات العالمية التي تعزز القيم الإنسانية التي تمثلها جامعة القدس، من خلال موقعها ودورها الريادي على مستوى المنطقة.

كما استقبل المتحف الفلسطيني أ.د. أبوكشك والوفد المرافق له، حيث تم عقد لقاء مع عددٍ من المؤسسات والشخصيات المجتمعية المرموقة، تحدث خلالها رئيس الجامعة عن انجازاتها ورؤيتها للمستقبل، وتطوير العلاقة القائمة مع المؤسسات الرائدة في جنوب إفريقيا لدعم طلبة الجامعة وبرامجها، متحدثاً عن دورها كراعية للمسؤولية المجتمعية في العاصمة الفلسطينية.

يذكر أن أ.د. عماد أبو كشك يواصل رحلة العمل التي يجريها في جنوب افريقيا، لتوسيع شبكة العلاقات بين جامعة القدس والمؤسسات الدولية والمانحين لدعم طلبة جامعة القدس وتوفير أكبر عدد ممكن من المنح التي تدعمهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وفي مختلف التخصصات.