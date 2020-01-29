ألمانيا:وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية رفضا لـ"صفقة القرن"

وطن: عبرت الجالية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين في مظاهرة شعبية عن رفضها المطلق لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الامريكي ترمب.

وقد شارك أبناء الجالية بمختلف أطيافهم السياسية في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية وبوابة برلين و التي دعت لها لجنة العمل الوطني ببرلين وشاركت فيها مختلف الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، وقد عبر المشاركين عن رفضهم المطلق لهذه الصفقة بكل ما فيها كونها تمثل سلب لحقوق الشعب الفلسطيني ولا تقوم على العدالة والإنصاف.

بدوره أكد القيادي في حركة فتح ببرلين محمد الطيراوي ان ابناء الشعب الفلسطيني في المانيا يرفضون صفقة القرن كونها تعتبر مجحفة بحقوقنا وبنضالنا الفلسطيني وتتنكر لمطالبنا العادلة كأي شعب يسعى للتحرر والاستقلال، موضحا لا يمكن لأحد أن يتنازل عن فلسطين وعن القدس ومقدساتها، وأن هذه الصفقة ستسقط مهما بلغت قوة الدولة التي تقف خلفها، ودعا الطيراوي أحرار العالم ودولة ألمانيا والمجتمع الأوروبي إلى الوقوف مع صوت الحق والعدالة الفلسطينية في وجه هذه المؤامرات، وأكد الطيراوي ضرورة التوحد والتلاحم الفلسطيني كشعب واحد خلف القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس ومنظمة التحرير لمواجهة هذه الصفقة .

هذا ووجهة المتظاهرون بالوقفة رسائل منددة للإدارة الأمريكية للمطالبة بوقف هذه المهزلة من خلال الهتافات التي أكدت بأن الشعب الفلسطيني صامد ولن يتنازل عن حقوقه ولن يقبل بهذا الإعلان المشؤوم، ورفع والاعلام الفلسطينية المتظاهرون اللافتات التي تدعو لوقف هذا الإعلان.