إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال قمع مواطنين احتجوا على إغلاق بابي العامود والساهرة، وأبواب القدس القديمة.

وانتشرت فرق الخيالة التابعة لقوات الاحتلال، في المنطقة، ولاحقت المواطنيين، وسط هتافات منهم للتأكيد على عروبة القدس ورفضاً للاحتلال والصفقة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين الذين تجمعوا للدخول إلى البلدة القديمة، ما أدى لإصابة شاب بعيار "مطاطي".