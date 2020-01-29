الاحتلال يعتقل فتيين خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فتيين، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صقر أشرف رقبان (17 عاما)، وداود عمر أبو عمر (17 عاما)، خلال مواجهات أعقبت قمع مسيرة سلمية منددة بـ"صفقة القرن".

وانطلقت المسيرة من منطقة باب الزقاق مرورا بشارع القدس- الخليل، وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.