الاحتلال يبعد الشيخ نور الدين الرجبي عن الأقصى لـ6 شهور

وطن: سلمت سلطات الاحتلال، اليوم، قراراً للشيخ نور الدين الرجبي، من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بالإبعاد عن المسجد الأقصى والطرق المؤدية إليه، لمدة 6 شهور.

وأوضح الرجبي، أنه "تسلم قراراً بالإبعاد عن الأقصى، لمدة أسبوع، بعد استدعائه للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال، الأسبوع الماضي، وبعد انتهاء القرار الحالي، تم تسليمه قرار الإبعاد لستة شهور موقعاً من قائد لواء القدس في شرطة الاحتلال"

وقال الرجبي، إن "شرطة الاحتلال تزعم أن قرار الإبعاد، جاء على خلفية تحريضه للتظاهر في المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة، حيث أنه يدعو فقط للصلاة في المسجد، ويرفض التهم التي وجهها الاحتلال له".

وأشار الرجبي إلى أنه "تعرض للإبعاد عن المسجد الأقصى، مرتين سابقاً، واعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات، اخرها في شهر رمضان".

المصدر: القدس الإخبارية