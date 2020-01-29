الإمارات تعلن عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"المستجد بين عائلة من 4 افراد آتية من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات"تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف البيان أن"الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية"، من غير أن يحدد عدد المصابين.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن "عدد الأشخاص المصابين هم 4 أفراد من عائلة واحدة".

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن "4 أفراد من عائلة واحدة من مدينة ووهان الصينية وصلوا إلى دولة الإمارات في بداية منتصف كانون الثاني 2020".

وبحسب المنظمة فإنه "تم إدخالهم إلى المستشفى في يومي 25 كانون الثاني و27 منه بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا. ولا تبدو أي أعراض على شخصين منهم".