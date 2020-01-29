الاحتلال يعلن إنه أفشل هجوما إلكترونيا "خطيرا" على محطة كهرباء

وطن: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أحبطت قبل بضعة أشهر، هجوما إلكترونيا كبيرا على واحدة من محطاتها للطاقة.

وأوضح شتاينيتز خلال مؤتمر عقده في تل أبيب، أن الهجوم كان "محاولة خطيرة ومعقدة للغاية، للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها".

وأشار يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للحكومة، إلى أنه على علم بالواقعة، رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة التي تنافسها شركات صغيرة في تزويد المدن بالطاقة الكهربائية.

وذكر شنيك أن حركة حماس، و"حزب الله" اللبناني، و"دولا لا تحب إسرائيل" مثل إيران يعتقد أنها المسؤولة عن معظم الهجمات.

المصدر: "رويترز"