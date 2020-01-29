الأحمد: وفد من الفصائل سيتوجه قريبا إلى غزة تمهيدا لتوجه الرئيس للقطاع

وطن: قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، إن وفدا من كافة الفصائل سيتوجه قريبا الى غزة تمهيدا لتوجه الرئيس محمود عباس الى القطاع.

وأشار إلى أن الرئيس كلفه بالاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة وأبلغ الفصائل في غزة بالتحضير المشترك لزيارة الوفد.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أنه بدأ بالتحضيرات لتحديد أسماء أعضاء الوفد، مشيرا الى ان زيارة الوفد لغزة ستكون بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات لإعلان إنهاء الانقسام.