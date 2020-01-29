احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات

وطن: قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفطٍ شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات. بينما قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إنه على دراية بحادث وقع قبالة ساحل الشارقة بالإمارات، ويتابع الوضع.

وحسب "أسوشييتد برس"، فقد اشتعلت النيران في سفينة بالخليج ليلة الأربعاء؛ وهو ما دفع مسؤولي البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة "توخي الحذر الشديد".

في حين قال مركز عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، إن الحريق أصاب سفينةً شمال غربي الشارقة الإماراتية، ولم يقدم أية معلومات أخرى عن السفينة. وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي إنهم علِموا بالحريق، لكن ليست لديهم معلومات أخرى.

ولم تعلن الإمارات العربية المتحدة فوراً عن الحريق، ولم يردَّ المسؤولون على طلبات التعليق، بحسب ما قالته الوكالة الأمريكية. وهو أمر معتاد من السلطات في أبوظبي، التي غالباً ما تتكتم على مثل هذه الحوادث التي تتعرض لها ناقلات النفط والسفن التجارية في المنطقة.

ويأتي الحريق وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية بطائرة دون طيار في بغداد، وأطلقت إيران صواريخ باليستية على القواعد العراقية التي تضم قوات أمريكية.

كما تلوم الولايات المتحدة إيران على زرع الألغام التي انفجرت ضد الناقلات العام الماضي، بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط. وأنكرت إيران تورطها، رغم أنها احتجزت ناقلة نفط، رداً على حجز البحرية البريطانية ناقلة نفط تابعة لها، وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار.