العشرات في الناصرة وحيفا يشاركون يتظاهرون احتجاجا على اعلان صفقة القرن

وطن: شارك العشرات من أهالي مدينة الناصرة، وناشطون سياسيون من مختلف الأحزاب العربية بالداخل المحتل، وطلبة من جامعة حيفا، مساء اليوم الأربعاء، في مسيريتين تنديدا بالخطة الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

في الناصرة، تظاهر الأهالي والناشطين السياسيين من مختلف الأحزاب العربية، بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في ساحة عين العذراء بمدينة الناصرة، للتعبير عن رفضهم لخطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، واحتجاجا على شطب ترشح النائبة هبة يزبك للكنيست الـ23.

وهتف المتظاهرون بعبارات منددة بما تسمى "صفقة القرن"، رافيعن الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.

وفي حيفا تجمهر الطلبة عند مدخل الجامعة الرئيسي، حاملين لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للصفقة ومشاريعها، بدعوة من الحركات الطلابية.