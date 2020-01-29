باراك وأولمرت: نتنياهو يستغل "صفقة القرن" لأغراضه الانتخابية

رام الله - وطن: شكك رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت بالغايات الحقيقية خلف «صفقة القرن «. أما رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك فقال إن بنيامين نتنياهو يرغب بضم المستوطنات والأغوار خوفا من هزيمة في انتخابات الكنيست في 2 مارس/ آذار المقبل.

في حديث لإذاعة "راديو الناس" الذي يبث من مدينة الناصرة، أوضح أولمرت أن الاعتبارات الانتخابية والشخصية هي الأقوى في اعتبارات كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وفي حديث لموقع " واينت " قال باراك أمس إن إسرائيل لم تسمع يوما حديثا داعما لها من رئيس أمريكي مثل دونالد ترامب. في المقابل أكد أن نتنياهو يستغل "صفقة القرن" لاحتياجاته السياسية ولجني الأرباح منها، وأنه يحاول إفشال كل احتمال للتقدم مع الفلسطينيين.

وتابع "مريح لنتنياهو أن أوساطا في اليمين المتطرف توجه له الانتقادات». وردا على سؤال حول ماذا سيحصل في حال حاول نتنياهو المصادقة الرسمية على ضم الأغوار قبيل الانتخابات أكد باراك أن «هذه ستكون غلطة نابعة من احتمال هزيمة في انتخابات".

وتابع "وصلنا الى هذا الإنجاز وعندنا حكومة مؤقتة يرأسها رئيس حكومة متهم بالفساد وهذه قصة محزنة ولذا ينبغي استبداله وفي حال صادق عليها في حكومته فسينتج عن ذلك ضرر. وحسب رأيي كان عليه تقديم استقالته وعلى الجمهور إزاحته في صناديق الاقتراع ".

واعتبر باراك أن دعم الرئيس الأمريكي الحالي لإسرائيل غير مسبوق ومن هذه الناحية هو ينتج فرصة استثنائية، لكنه بنفس الوقت ينتج مسؤولية استثنائية: هذا يعيدنا للمشكلة الأساسية وهذا الانشغال المهووس في ضم الأغوار الذي نسمع عن تأجيله الآن لا علاقة له بنجاح الخطة. يعكس هذا الانشغال علاقة نتنياهو باليمين المتطرف».