الرئيس عباس يوجه رسالة الى نتنياهو: السلطة حرة في التخلي عن جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني

وطن: قالت مصادر اعلامية عبرية ان الرئيس محمود عباس وجه رسالة قاسية باللغة العربية الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو .

وقالت القناة 12 العبرية ان الرسالة القاسية كتبت بخط اليد وجرى تسليمها الى وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون من قبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قال فيها الرئيس عباس إن خطة ترامب تراجع عن اتفاقات أوسلو والسلطة الوطنية حرة في التخلي عن جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني.

وكشفت القناة أن الرئيس عباس رفض أيضًا الرد على ترامب عبر الهاتف ورفض أيضًا استلام رسالة شخصية أرسلها إليه الرئيس الأمريكي، من خلال مستشاريه.

وكان الرئيس محمود عباس قد قال مساء امس "سنبدأ فورا باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني."