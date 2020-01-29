محامو تونس ومصر يعلنون عن رفضهم لصفقة القرن واي اعتراف بدولة الاحتلال

وطن: اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس بيانا ادانت فيه صفقة القرن التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والهادفة الى تجسيد وعد بلفور على الارض من خلال منح الاحتلال المزيد من الفرص لضم الاراضي.

وقالت الهيئة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان" صفقة القرن ما هي الا مبادرة لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها ومحاولة لتركيع الامة العربية، داعية الشعب الفلسطيني وكل حركات المقاومة الى ترتيب البيت الداخلي على قاعدة الثوابت الوطنية، والاعداد لمواجهة طويلة المدى مع العدو الصهيوني. "

وطالبت الهيئة السلطة الفلسطينية بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني والوقف الكامل لكل معاملة معه بما في ذلك وقف التنسيق الامني، وتحميل السلطة التونسية مسؤوليتها الكاملة للقيام بدورها داخل المنظمات الدولية وخصوصا جامعة الدول العربية، للخروج بموقف مشرف رافض لصفقة القرن.

وناشدت الهيئة كل القوى التقدمية للقيام بحملات لشرح مدى خطورة صفقة القرن، التي تعتمد على اجراءات لتهويد القدس الشريف وبقية الاراضي العربية.

من جانبها دعت الجمعية التونسية للمحامي الشبان رئيس الجمهورية التونسية باستدعاء السفير الامريكي في تونس وتبليغه بالموقف الرسمي لتونس الرافض للسياسة الامريكية المساعدة والمساندة للاحتلال الصهيوني .

ونددت الجميعة في بيان وصل وطن نسخة عنه بمبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاجرامية، معربة عن "رفضها المطلق لما يسمى بصفقة القرن بجميع تفاصيلها ولحل الدولتين ولجميع اشكال التفاوض والصلح مع الكيان الصهيوني".

واعربت الجمعية في بيانها عن "اسفها الشديد للمواقف المخزية والمهينة للانظمة العربية، وخذلانها للقضية المحورية للامة، وتزكيتها لمشاريع الاستيطان وجرائم الاحتلال.

ودعت الجمعية الخارجية التونسية الى التحرك دبلوماسيا واصدار موقف رسمي من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والصفقات المشبوهة والمؤامرات الخسيسة التي تحاك ضد الامة العربية.

وجددت الجمعية مساندتها الدائمة لخيار المقاومة المسلحة كحل اوحد للقضية الفلسطينية.

من جانبها استنكرت نقابة المحاميين المصريين اعلان ترامب بشأن "صفقة القرن" أمس الثلاثاء.

وأكدت نقابة المحاميين في بيان لها وصل وطن نسخة عنه على لسان نقيب المحاميين ورئيس اتحاد المحاميين العرب، سامح عاشور، أن النقابة ضد الدولة اليهودية، وضد أن تكون القدس عاصمة لاسرائيل! فهي كانت وستبقى عاصمة لفلسطين، ونحن نرفض اي تقسيم داخل فلسطين لصالح الاحتلال.

واضاف عاشور : "النقابة ترفض اي اعتراف يمكن ان يمنح الاحتلال اي وجود يهدد مستقبلنا نحن العرب ويقضي على فلسطين والعرب".

واشار الى ان هذا وعد جديد مِن مَن لا يملك الى من لا يستحق، وهذه الصفقة تريد تدمير المنطقة العربية.

واضاف عاشور : نحن نستنكر الصفقة وسنقاومها بالوسائل القانونية بمساعدة نقاية محاميين فلسطين واتحاد المحامين العرب.