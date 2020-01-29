الأسير سائد عمر يعانق الحرية بعد 19 عامًا داخل سجون الاحتلال

وطن: أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير سائد عمر (42 عامًا) بعد اعتقالٍ دام (19 عامًا) في سجون الاحتلال.

والأسير سائد عمر (أبو جورج) من بلدة دير الحطب قضاء نابلس اُفرج عنه من سجن "النقب الصحراوي".

واعتقل الأسير سائد عمر عام 2001 أثناء عملية اجتياح واسعة النطاق قامت بها قوات الاحتلال، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة (19 عامًا)، على خلفية المشاركة في تأسيس كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في شمال الضفة الغربية، والمشاركة في عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

وتعرّض المُحرّر عمر خلال سنوات اعتقاله للعديد من العقوبات والاجراءات القاسية من قبل إدارة مصلحة السجون.