الصحة تتلفت أسماك سامة وخطيرة في رفح

وطن: أتلفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اسماك كانت قد حذرت من تداولها في الأسواق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، ان قسم مراقبة الاغذية بدائرة صحة رفح وبالتعاون مع مباحث التموين والشرطة البحرية اتلفت نحو 50 كجم من سمك الارنب، التي سبقت ان حذرت من تناوله، لاحتوائه على مادة سامة وخطيرة على صحة الانسان.

يشار إلى ان فتاة من مدينة غزة، توفت بتاريخ 10/10/2019، بعد تسممها جراء تناول سمك الارنب الذي اصطيد في مياه بحر القطاع.