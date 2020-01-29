طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مواقع في خانيونس

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على موقع يتبع للمقاومة في محافظة خانيونس.

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقعا يتبع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد استهدافه بصاروخين من طائرة استطلاع.

واوضحت المصادر ان طائرات الاحتلال الحربية اغارت كذلك على موقع اخر في محافظة خانيونس، حيث سمع دوي انفجار كبير في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال اعلن مساء اليوم ان صاروخا اطلق من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف .