مظاهرة احتجاجية على صفقة القرن أمام السفارة الأميركية في مدريد

وطن: نظمت هيئة العمل الوطني في إسبانيا، بالتعاون مع حركة الـBDS، وحركة نساء فلسطين الكرامة، وجمعيات إسبانية، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإسبانية مدريد، على "صفقة القرن".

وشارك أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، والمتضامنين الإسبان المؤيدين لقضيتنا، في الوقفة المنددة بما تسمى "صفقة القرن"، التي أعلنها ترمب ونتنياهو من واشنطن.

وأكد المشاركون في الوقفة أن فلسطين ليست للبيع، محذرين فيه أن الإعلان عن الصفقة هو بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل لتوسيع عدوانها على الأرض والإنسان الفلسطيني.

ودعوا شعوب العالم لتحكيم ضميرها الإنساني، والوقوف إلى جانب العدل الفلسطيني ضد الظلم والاجرام الأميركي والإسرائيلي، معتبرين أن المقاطعة الشاملة للاحتلال وتقديم ضباط جيشه لمحكمة الجنايات الدولية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.