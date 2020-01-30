أجواء غائمة جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

رام الله- وطن: لا يطرأ اليوم " الخميس" أي تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو ما بين غائم جزئياً الى غائم نهاراً وبارد نسبياً الى بارد بوجه عام مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار تتركز في أقصى شمال البلاد، ويسود طقس بارد الى بارد جداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الجمعة :غائم جزئي وماطر

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة الى باردة جداً مع سماء غائمة جزئياً الى غائمة، وتتأثر البلاد تدريجياً بأحوال جوية ماطرة في مناطق مختلفة بمشيئة الله، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة مع هبات قوية احياناً.



السبت: بارد

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل ملحوظ في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.