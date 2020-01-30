نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو لعرض خطة السلام في الشرق الأوسط

رام الله - وطن: من المتوقع أن يصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس لعرض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض الرئيس محمود عباس الخطة، وأكد أنه يفضل استمرار مباحثات السلام مع الوسطاء الحياديين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين القول: “روسيا على استعداد للاستمرار في بذل الجهود للتوصل لسلام دائم في الشرق الأوسط”.

واقترح بيسكوف أن تقوم لجنة رباعية مؤلفة من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدراسة الخطة.

وقبيل زيارة نتنياهو، أعلن بوتين العفو عن الإسرائيلية نعمة يسسخار، التي أدى صدور حكم بحبسها أكثر من سبعة أعوام لحيازتها بضعة غرامات من الماريغوانا في مطار موسكو العام الماضي لتوتر العلاقات بين الدولتين.