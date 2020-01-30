تعرض منشآت "أرامكو" لهجوم صاروخي

وطن: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت الأسبوع الماضي صواريخ استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو".

وأكدت مصادر الصحيفة، وبينهم مسؤولون، أنه تم صد الهجوم، دون ذكر عدد الصواريخ التي استهدفت المنشآت.

ولم يصدر أي بيان رسمي من شركة "أرامكو" بهذا الشأن، فيما أشارت الصحيفة إلى أن ممثلي حركة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنوا أنهم استهدفوا في يناير عدة مواقع في السعودية، منها تلك التابعة لـ"أرامكو".

وتأتي هذه الهجمات بعد أربعة أشهر من قيام مجموعة من الطائرات المسيرة بهجمات منسقة على اثنتين من منشآت إنتاج النفط الحيوية التابعة لـ"أرامكو"، مما أدى إلى تعطيل نصف إنتاج النفط السعودي مؤقتا.

روسيا اليوم