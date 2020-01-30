أصحاب محلات الحسبة القديمة في جنين يناشدون عبر وطن لفتح محلاتهم

جنين- وطن- محمد عتيق:

ناشد أصحاب المحال التجارية في الحسبة القديمة بجنين عبر وطن، المسؤولين بالتدخل لفتح محالهم المغلقة منذ ما يزيد عن 60 يوما، بسبب بدء بلدية جنين بإنشاء مجمع تجاري ملاصق لمحلاتهم، بالتعاون مع أحد المستثمرين.

المحال التجارية وعددها نحو 20 محلاً، غالبيتها محال لبيع الخضار والفواكه، استأجرها أصحابها من بلدية جنين منذ أكثر من ثلاثة عقود، والمحال مقامة على ارض تمتلكها البلدية، جزء مقام عليه هذه المحال، وباقي الأرض كانت ساحة فارغة، أقامت البلدية بالتعاون مع مستثمر مشروع تاج مول، مما أحدث خلاف بين البلدية وأصحاب هذه المحال.

يتحدث التاجر محمد أبو ناعسة لـوطن قائلا: " امتلك ثلاثة محال تجارية، مغلقة منذ 2811 كانت مليئة بالخضروات والفواكه، أتلفنا غالبيتها بعد خرابها وتعفنها، والقسم الاخر تم بيعه برسم البيع، وتوجهنا للحكم المحلي والمحافظة والشرطة، دون جدوى".

وبدوره التاجر منير موسى البريكي قال لـ وطن: " امتلك محلات وعمارة تجارة بثلاثة طوابق بها 48 شباك حيث سيغلقها البناء الجديد بشكل كامل، واستخدم أحد محلاتي مخزنا للأحذية أتلفتها مياه البناء، بالإضافة إلى أن أحد أعمدة البناء يعيق فتح محلي بشكل كامل".

ومن جهة أخرى تحدثت أم مصطفى صاحبة "بنسيون" يعتلي المحلات المغلقة " لا يوجد أي ارتداد بالبناء، أغلقت كافة منافس العمارة، غرفة فندق أصبحت مغلقة لا تدخلها الشمس أو الهواء، أصبح أشبه بمخمر موز، أو كهف، ورغم ذلك ملتزمة مع البلدية بتسديد كافة المستحقات، توجهنا للقانون ومع الأسف لم ينصفنا".

بلدية جنين مع المؤسسات ذات الاختصاص قامت بتحويل تصنيف الأرض المقام عليها المحال التجارية من مرافق عامة إلى تجارية لبناء المشروع عليها.

ويقول التاجر احمد غزاوي لـ وطن: " بلدية جنين حولت تصنيف الأرض من مرافق عامة إلى تجارية لبناء الملحق التجاري لمشروع تاج مول وهي الساحة التي كانت طريقا لمحالنا، ونستخدمها في تنزيل وتحميل البضائع، كما ان تحويل تصنيف الأرض غير قانوني، بالإضافة إلى بناء آخر تم اضافته تحت بند مرفق لتاج مول، وهو ما تسبب في اغلاق محالنا".

واضاف غزاوي: "توجهنا لمحكمة العدل وحصلنا على قرار بوقف البناء، وتفاجأنا بالطعن في القرار من قبل بلدية جنين، وتم تحويل القضية إلى محكمة البداية، ولم تعقد الجلسة حتى الآن، وستنتهي بلدية جنين من البناء قبل موعد الجلسة".

وأوضحت البلدية أن ما تقوم به هو استثمار لبلدية جنين وفق القانون، وان هذا المشروع هو خدمة للمصلحة العامة.

رئيس بلدية جنين فايز السعدي قال لـ وطن: ان البلدية تعمل لمصلحة المواطن وليس لمصلحة جهة معينة، والبلدية أجرت المحلات ولم تؤجر ساحة، المحلات مغلقة منذ 20 عاما وليس من اليوم، هذه الأرض كانت "مزبلة"، والبلدية عملت استثمار على هذه الأرض، وفق الإجراءات القانونية".

يذكر ان أصحاب المحال توجهوا إلى محكمة العدل العليا، وحصلوا على قرار بوقف البناء إلا انه تم الطعن بالقرار من قبل بلدية جنين، وتحويل القضية إلى محكمة البداية، التي لم تعقد حتى الان، مع استمرار البناء في المجمع التجاري.