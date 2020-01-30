إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال تنديدا بـ"صفقة القرن"

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وبلدة سعير شمال شرق الخليل.

وهاجم جنود الاحتلال بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الشبان الذين خرجوا تنديدا بـ"صفقة القرن" في مخيم العروب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المخيم، عقب مطاردة الشبان في محاولة لاعتقالهم.

كما شهدت بلدة سعير مواجهات عنيفة على الشارع الرئيسي الخليل-القدس، قرب منطقة وادي خنيس، حيث طارد جنود الاحتلال الشبان الغاضبين.