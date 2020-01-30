مسيرة حاشدة منددة بـ"صفقة القرن" على المدخل الجنوبي لأريحا

وطن: شارك المئات من المواطنيين، في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الخميس، في مسيرة حاشدة منددة بـ"صفقة القرن".

وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم التام للصفقة ومخرجاتها المنكرة للحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني، مجددة وقوفها خلف قيادة الرئيس محمود عباس.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور الرئيس محمود عباس، والشهيد الراحل ياسر عرفات، ولافتات كتبت عليها عبارات منددة بسياسة الولايات المتحدة المنحازة لدولة الاحتلال، و"صفقة القرن" والمطالبة من المجتمع الدولي والإقليمي تطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية.