الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال العام 2019

وطن: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضا مقداره 0.58% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 99.42 مقارنة بسنة الأساس 2018 = 100.

وبحسب بيان صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، يعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 3.26%، وأسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 1.82%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 0.72%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.29% خلال العام 2019 مقارنة بالعام السابق.

وسجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي خلال العام 2019 انخفاضا مقداره 0.60%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.42% مقارنة بالعام السابق.

فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضا مقداره 0.54% خلال شهر كانون الأول 2019، مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.33 خلال شهر كانون الأول 2019 مقارنة ب98.87 خلال شهر تشرين الثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 0.62%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 98.30 خلال شهر كانون الأول 2019 مقارنة ب98.91 خلال شهر تشرين الثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 0.16%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.44 خلال شهر كانون الأول 2019 مقارنة بـ98.29 خلال شهر تشرين الثاني 2019 (سنة الأساس 2018=100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا مقداره 0.76%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 3.48%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.05%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.31%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 1.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجات صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.13%، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.76%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 2.04%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.45%.