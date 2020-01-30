الحبس ثلاث سنوات وغرامة بألفي دينار لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات

وطن: حكمت محكمة صلح طولكرم ممثلة بهيئة القاضي هيثم غنام، اليوم الخميس، على المتهم (أ.أ)، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية بقيمة ألفي دينار، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة تكرار تعاطي المخدرات.

وأشار بيان عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة، إلى أنه استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم علاء سلامة، أدين المتهم بتهمة تكرار تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.