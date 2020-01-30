التحقيق في ظروف وفاة فتاة تناولت كمية من الدواء في طولكرم

وطن: فتحت الشرطة والنيابة العامة في طولكرم، اليوم الخميس، تحقيقا في ظروف وفاة فتاة من سكان بلدة بيت ليد، إثر تناولها كميه من الدواء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت يوم أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بوصول فتاه تبلغ من العمر (17 عاماً) إلى طوارئ مشفى ثابت ثابت الحكومي، جراء تناولها كميه من الدواء وأدخلت العناية المركزة على الفور لخطورة وضعها الصحي.

وتحركت قوة من الشرطة ودائرة حماية الأسره والأحداث للمشفى، وأعلن الأطباء اليوم الخميس، عن وفاتها أثناء تلقيها العلاج داخل المشفى وتم تحرك الشرطه للمشفى للمتابعه مع النيابة.

وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي بهدف الوصول لأسباب الوفاة .