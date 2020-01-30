إصابة الطفل عمر شتيوي بالمطاط في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل عمر مهند شتيوي (15 عاما) في رصاصة معدني مغلف بالمطاط في رأسه ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وذكر الهلال الأحمر أن رصاصة معدنية استقرت في رأس الطفل خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.