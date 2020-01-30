الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في الشعبية بدران جابر

وطن: مددت محكمة الاحتلال الاعتقال الاداري للقيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر"ابو غسان" 4 شهور قابلة للتجديد.

وكانت الاحتلال اعتقلت القيادي جابر (69 عاما) عدة مرات، كان أخرها في اكتوبر الماضي وتم تحويله للاعتقال الإداري

ويُعتبر جابر أحد مؤسسي الجبهة الشعبية، وذراعها الطلابي، وأمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، أوّلها في السبعينات، وشارك في العديد من الخطوات الاحتجاجية مع الأسرى، ومنها الإضرابات، لتحسين أوضاعهم. كما يُعاني الأسير بدران جابر من عدّة أمراض.