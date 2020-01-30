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إبعاد الشاب بلال مواسي من باقة عن الأقصى لمدة 6 أشهر

30.01.2020 06:21 PM
إبعاد الشاب بلال مواسي من باقة عن الأقصى لمدة 6 أشهر

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بإبعاد بلال سعيد مواسي من مدينة باقة الغربية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وصرح الشاب مواسي أنه تسلم قرار الإبعاد عن الأقصى من قبل سلطات الاحتلال، صباح اليوم الخميس.

وكانت قوات من الشرطة قد داهمت، صباح يوم الخميس الماضي، منزل مواسي في باقة الغربية، واعتقلته في أعقاب تواجده المكثف في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وكان مواسي يؤم المصلين في مصلى باب الرحمة، ويعتبر من المرابطين الثابتين في الأقصى.

 

(عرب48)

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