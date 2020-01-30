الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لشقيقين من الخليل

رام الله- وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية قرار الاعتقال الإداري لمدة أربع شهور للمرة الثانية على التوالي بحق الأسيرين الشقيقين عز الدين ويحيى ناصر الزين من مدينة الخليل.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت بتاريخ 8/10/2019 منزل ناصر الزين في الخليل وقامت بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش وقبل أن تغادر أعادت اعتقال نجليه الأسيرين المحررين عز الدين ويحيى ونقلتهم إلى "عتصيون".

وأضاف بأن محكمة الاحتلال أصدرت بحقهما قرار اعتقال إداري بعد أسبوع من اعتقالهم لمدة أربع شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت لهم ذات المحكمة قرار الإداري لمرة ثانية، علماً بأنهما أسيران محرران كانا أمضيا سنوات في سجون الاحتلال.