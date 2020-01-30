حديث في اعلان الصفقة

كتب: فادي البرغوثي

لم يتفاجأ الشعب الفلسطيني ولا حتى الشعب العربي وأصدقاء شعبنا على ما قدمه ترامب في خطابة السياسي فجميع ما قاله ترامب اعلن عنه سابقا دون اعلان مادة مكتوبة وهو في هذه الحالة لم يأتي بجديد لكنه اكد على امرين فمن جهة اكد الصداقة بينه وبين بنيامين نتنياهو بشكل خاص وبين عموم دولة الكيان بشكل عام ومن جهة اخرى كرر كرهه وعدائيته للشعب الفلسطيني الذي لم يوفر مناسبة إلا وأعلن عن تواجهاته الصهيونية.

لقد تجاهلت الصفقة الكثير من الامور الجوهرية والتي نعتبرها خطيرة بل خطيرة جدا اذ طرح تصورا للحل المستقبلي لا يمكن لأي قيادة مهما كانت متساهلة ان تقبله او تفكر بالقبول به.

وفي هذا الاطار نبرز اهم ملاحظاتي على اعلان الصفقة محاولا ان اتجنب ما قيل فيها سابقا:

- انكر ترامب بحديثه وجود الشعب العربي الفلسطيني وتاريخه على هذه الارض مكثفا ومكتفيا بالحديث عن الحق اليهودي فقط دون الحقوق الاخرى لمكونات الشعب الفلسطيني، فنحن لا نختلف على حق اليهود لكن كجزء من الشعب الفلسطيني ينطبق عليهم ما ينطبق على الاديان الاخرى التي سكنت ارض فلسطين وليس لهم كل الحق كما يريد ترامب .

- تجاهل ترامب الظلم التاريخي بحق شعبنا والذي يمتد من عمر دولة الكيان الصهيوني نفسه حيث ان هذا الظلم جاء بفعل سياسات استعمارية قامت بترحيل اغلب اليهود العالم الى فلسطين لذلك ان كان هناك حق لليهود في فلسطين فهم ليسوا السكان القاطنين في دولة الكيان انما يتمثل الحق باليهود الفلسطينيين انفسهم الذين عانوا كبقية الشعب العربي الفلسطيني من احتلال فلسطين ومصادرة اراضيهم وترحيلهم وتشتتهم الى بقية اصقاع الارض .

- تجاوز التطور التاريخي للفكر العلماني والديمقراطي وقيم الحرية الرافضة لشكل الدولة القديمة المبنية على اساس ديني عنصري والتي ارتكبت العديد من الجرائم ليس فقط في حق الشعوب الاخرى انما بحق شعبها ايضا وهو بطرحه هذا يعبر عن تراجع عن شكل الدولة الحديثة وتطورها الحاصل في مجرى التاريخ، فشكل الدولة المطروحة في الصفقة لا يختلف عن شكل دولة تنظيم الدولة في الشام والعراق ( داعش ) والذي صدرت لنا نموذجا من القتل على اساس ديني لا يختلف عن ما يدعو اليه ترامب ونتنياهو لاقامة ما يسمى بيهودية الدولة.



- اما الشيء المهم والاهم في اعتقادنا قيام ترامب بتغيير المرجعية التي قامت عليها عملية السلام بشكل كامل وهذا يمثل في اعتقادنا الشيء الاخطر بمعنى انه في حال قبول القيادة الفلسطينية بما يسمى صفقة القرن لا سمح الله فإنها لا يمكن ان تأخذ ما هو منصوص عليها في بنود الصفقة بشكل كامل بل ستذهب ايضا الى مفاوضات جديدة وفقا للمرجعية هي بنود الصفقة الجديدة بدلا من قرارات الشرعية الدولية الى قرارات متجاهلة القدس واللاجئين ومناطق الاغوار والمستوطنات بل تمتد الى مناطق ج والتي تمثل اكثر من 70 الاراضي عام 1967 م التي تشكل جميعها اي اراضي 1967م 22% من اراض فلسطين التاريخية .

كل هذا المطروح من مساحة ضيقة جدا لا يعني اننا سنحصل على المتبقي من ارض فلسطين بل هذا ايضا خاضع لمفاوضات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي ضمن مفاوضات مباشرة، لذلك لن تقف الامور على القدس وشطب حق العودة وضم الاغوار والمستوطنات بل يمكن ان تمتد اكثر من ذلك حسب نتيجة المفاوضات المباشرة كأساس للتفاهم والاتفاق .

كما ان المطروح ايضا مرهون بمدى قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على اثبات حسن نيتها اتجاة الكيان الصهيوني كما ان ذلك لا يتحقق بشكل فوري بل هناك فترة زمنية تمتد الى اربع سنوات تلزم فيها السلطة في محاربة ما يسمى "الارهاب" حسب وصفهم .

بإختصار فان الغلة جميعها كانت من نصيب دولة الكيان الصهيوني توسعت عن ما تم الاعتراف بها عام 1948 م التي تمثل 78% من ارض فلسطين التاريخية ولا تعرف ما كمية الاراضي التي ستاخذها من البقية اذا ما خصمنها منا الاغوار ومناطق ج والقدس خاصة ان المتبقي من ذلك خاضع كما قلنا للمفاوضات المباشرة .

ان ما قام به ترامب يمثل جريمة اخرى تضاف الى سجل الاجرام للولايات المتحدة الامريكية وهي بشكل العملي لم تقدم للشعب الفلسطيني شيئا يمكن القبول به فالطبخة بكل مكوناتها تمت في المطبخ الاسرائيلي من الاعداد والطهي والتبهير وما كانت من الولايات المتحدة إلا القيام في سكب الطبخ وتقديم الأطباق وجميع الطبخة سكبت في الصحن الصهيوني ونحن فقط قدم لنا طبق فارغ تماما.