واشنطن تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها

وطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها علي أكبر صالحي.

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المنظمة الإيرانية، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية غربية قولها، إن الولايات المتحدة ستمدد الإعفاءات من العقوبات لمدة 60 يوما، لتتمكن الشركات الروسية والصينية والأوروبية من مواصلة العمل في بعض المنشآت النووية الإيرانية، ومنها مفاعل آراك ومحطة بوشهر ومفاعل طهران للأبحاث.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في نوفمبر الماضي الإعفاءات الخاصة بمفاعل فوردو النووي بعد أن قررت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم وتشغيل هذه المنشأة.

المصدر: RT