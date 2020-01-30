مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يقمع الأسيرات اثر احتجاجهن على الاعتداء على إحداهن

وطن: أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرات تعرضن للقمع اثر احتجاجهن على الاعتداء على احدى الأسيرات المريضات.

وحمل مكتب إعلام الأسرى في تصريح له، "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات الفلسطينيات بعد تعرضهن لاعتداء على إثر احتجاجهن على معاقبة إحدى الأسيرات المريضات".

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال تخرق كل القوانين والأعراف الدولية في سلوكها الإجرامي بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون.

ودعا مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدولة والأممية للتدخل العاجل لإيقاف الهجمة التي يتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال.