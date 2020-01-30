الاحتلال يخلي سبيل مقدسيين بشروط

رام الله- وطن: أخلت شرطة الاحتلال، مساء الخميس، سبيل المقدسي علي عيسى متعب بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل، وصادرت هاتفه النقال.

وذكرت فايزة متعب أن الشرطة الإسرائيلية أخلت سبيل زوجها بعد أن قضى ساعات قيد التحقيق، وسلمته أمرًا يقضي بمنعه من الدخول إلى الأقصى، والحضور الى مركز الشرطة في نفس اليوم.

وكانت مخابرات الاحتلال داهمت منزل علي متعب (44عامًا) الكائن في البلدة القديمة بالقدس صباح الخميس، واعتقلته بعد تفتيش منزله.

في السياق، أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن أمين سر حركة فتح في قرية العيسوية ياسر درويش، بشرط الابعاد عن القرية لمدة 16 يوما، ودفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل.