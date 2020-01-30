حسين الشيخ : اوقفنا جميع الاتفاقيات مع الاحتلال من بينها التنسيق الامني

وطن: قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية أصبحت في حل من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي المترتبة على اتفاق أوسلو، عقب إعلان بنود صفقة القرن.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء اليوم، إنه تم إبلاغ الاحتلال بأن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية من ضمنها التنسيق الأمني.

وأكد الشيخ أن السبت سيلقي الرئيس محمود عباس خطابا هاما وتاريخيا.

واعتبر أن الاختبار الجدي للموقف العربي سيكون في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة السبت المقبل، والذي سيحضره الرئيس عباس.

وقال الشيخ: نتمنى على الأمتين العربية والإسلامية أن تكونا قوة إسناد للموقف الفلسطيني.

وأكد أن وفد من فتح ومنظمة التحرير سيتوجه لغزة الأسبوع المقبل للتباحث مع حركتي حماس والجهاد.

وقال الشيخ: نحن نمد أيدينا لكل الفصائل الفلسطينية لتوحيد الموقف ومواجهة الخطة الأمريكية المسماة "صفقة القرن".