ميسي يقود برشلونة لاجتياح ليجانيس بكأس الملك

وطن: حقق فريق برشلونة انتصارًا عريضًا بخماسية نظيفة على ليجانيس مساء الخميس في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في معقله "كامب نو".

وسجل أهداف برشلونة أنطوان جريزمان، ولينجليت، وليونيل ميسي "هدفان"، وآرثر ميلو في الدقائق الرابعة، و27، و59، و77، و89 على التوالي، ليتأهل برشلونة رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.

وعكس المُعتاد، اعتمد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على طريقة لعب (4-3-3)، ووضع أنطوان جريزمان في مركز المهاجم الصريح، وعلى الأطراف إنسو فاتي، وميسي.