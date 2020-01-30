ضبط اسطوانات غاز غير صالحة للاستخدتم خلال جولة ليلية في بيت لحم

رام الله- وطن: ضبطت طواقم الدفاع المدني في محافظة بيت لحم مساء اليوم الخميس، عددا من إسطوانات الغاز المنزلي الغير صالحة للاستخدام ومخالفة للمواصفات خلال جولة ليلية للطواقم على محطات ومركبات تعبئة وتوزيع الغاز المنزلي في المحافظة .

و ذكر تقرير لادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني أنه تم التحفظ وضبط عدد من الاسطوانات الغير مطابقة لشروط السلامة العامة ، ومتعرضة للاهتراء مما يشكل خطرا عند تعبئتها واستخدامها في المنازل .

بدوره اكد المقدم موسى ابو عرقوب مدير الدفاع المدني في محافظة بيت لحم، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة موزعي الغاز المنزلي ومحطات التعبئة بشكل دوري وفجائي وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات وتنفيذ تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة في المركبات والتخلص من الإسطوانات القديمة والتالفة بطرق الصحيحة والسليمة .