قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطلق النار تجاه المصلين بعد صلاة الفجر

القدس- وطن: أقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة المسجد الأقصى المبارك، وهاجمت المصلين أثناء خروجهم من صلاة الفجر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن أكثر من 10 مصلين أصيبوا بالرصاص المطاطي في ساحات الأقصى، أحدهم أصيب في رأسه.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند أبواب المسجد، واعتقلت 3 شبان عند باب حطة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة واستنفرت قواتها في شارع المجاهدين.

وأقامت حشود كبيرة من المواطنيين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، صلاة الفجر، ضمن حملة الفجر العظيم، وجمعة الغضب ضد ما تسمى "صفقة القرن".

وحاولت قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين، ومنعت حافلات تقل المصلين من الوصول للأقصى، كما اقتحمت المسجد بعد الصلاة واعتدت على المصلين، الذين رددوا هتافات التكبير وهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"

كما شهدت مساجد الضفة المحتلة المركزية مشاركة حاشدة في صلاة الفجر. وأقيم صلاة الفجر في بعض مساجد الدول الإسلامية، والتي تشهد بعد بعض عواصمها مسيرات غاضبة بعد صلاة الجمعة اليوم.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية والنقابية إلى إعلان النفير اليوم الجمعة، في فلسطين المحتلة، والمشاركة في الفعاليات الرافضة لصفقة القرن، والتي تبدأ بصلاة الفجر ضمن حملة الفجر العظيم.