ضمن حملة الفجر العظيم.. الالاف يؤدون صلاة الفجر في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: أدى الاف المواطنيين، اليوم، صلاة فجر الجمعة في مناطق متفرقة بالضفة.

وذلك بعد دعوات جماهرية لأداء صلاة الفجر اليوم الجمعة في القدس، والخليل، وجنين، ضمن حملة الفجر العظيم، وردا على صفقة القرن.

وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس ورواد المسجد الأقصى، من خلال تفريغه من المصلين عبر سلسلة من أوامر الاستدعاءات للتحقيق بمراكز الاحتلال، ثم بتسليم أوامر إبعاد مبدئية، تليها أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات طويلة تصل لستة شهور.

ودعا النشطاء إلى الاحتشاد وشد الرحال لمساجد فلسطين المحتلة، خاصة الأقصى والإبراهيمي الذين يتعرضان لسياسة فرض الأمر الواقع من قبل سلطات الاحتلال وتهويدهما وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا تماما كما حصل للإبراهيمي.

وفي ماليزيا ايضا، أقاموا صلاة الفجر في عدة مساجد دعماً لفلسطين.