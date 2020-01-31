الجماهير الفلسطينية تستعد ليوم الغضب.. والاحتلال يعزز قواته

وطن: يستعد الفلسطينيون في الضفة، وغزة، اليوم الجمعة، ليوم غضب، تنديدًا ورفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن".

ودعت مختلف القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والجماهيرية لمظاهرات غاضبة اليوم الجمعة في كل مدن الضفة ، وغزة، والتوجه لنقاط المواجهة.

وبدأت الفعاليات فجر اليوم بأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمساجد المركزية، ومن المُقرر أن تنطلق المسيرات بعد الظهر في مختلف المدن.

في الوقت ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل وطولكرم ورام الله للخروج في مسيرات الغضب بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك تأكيدا على أحقية الفلسطينيين بأرضهم من النهر إلى البحر.

كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لاعتبار يوم الجمعة يوم مسيرات وغضب شعبي، حيث سيكون التجمع عند مفترق السرايا في مدينة غزة، وذلك بعد صلاة الظهر مباشرة.

ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية في أماكن تواجدها كافة إلى الاعتصام أمام السفارات الأمريكية في مختلف المدن والبلدان.

على إثر ذلك قرّرت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، تعزيز قواتها في مدينة القدس المحتلة، وبشكل خاصّ داخل البلدة القديمة، تحسبًا لاندلاع مواجهات غاضبة.