اسماء سلامة تكتب لـوطن: الرّسامون العرب وخارطة إسرائيل الكبرى

هل ملّ العرب فعلاً من القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين ؟ الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومن ثم القيادة الفلسطينية في صراعها مع الاحتلال ، والانتصار لقضيتنا العادلة طوال ما يزيد عن سبعة عقود ؟ هل بات من المرهق لهم اقتصادياً تقديم الدعم المالي لنا ، وفتح باب العمل للفلسطينيين في دولهم ، هل ملّوا أم يئسوا من الوساطة بين الأشقاء لإنهاء الانقسام ، فآثروا بيع القضية ففي ذلك راحة لهم ولخزائنهم ، أم أن المسألة كلها تتمحور حول إرضاء أمريكا التي تعدهم بحماية أمنهم ومساعدتهم في القضاء على ما يسمونه إرهاباً ، وضمان بقاء أنظمتهم في الحكم ..

مهما كانت دوافع الأنظمة العربية في موقفها المشين من صفقة القرن ، فإن الأمر يشعر بالخيبة الكبيرة ، أن يصل الحد بالذهاب لحضور الإعلان بشكل مباشر ، والتصفيق لنتنياهو وترامب وهم يذبحون أشقاءهم الفلسطينيين ويسلبون مقدساتهم الإسلامية . هل كانت فرحتهم عارمة بترديد ترامب لأسماء دولهم وشكرها على الحضور والدعم ؟ هل استمتعوا بالمهزلة والمسرحية التي أداها ترامب ونتنياهو بكل براعة ، وما هو الثمن الحقيقي لتذاكر الدخول لهذه المسرحية ؟؟

لن يكون الأمن المنشود ،ولن تكون كراسي الحكم ، ولن يكون المال ، بل الأمر أعظم من ذلك بكثير ، ثمنها هو المبادئ والقيم ، الكرامة والوطنية ، لا يمكنكم تسمية خداعكم وغدركم سياسة، ولا بيع الشرف والوطنية تجارةً.

لا أقصد بالمعنى الضيق بيع فلسطين وقضيتها ، بل إن الأمر يتعدى ذلك بكثير ، فلسطين كانت الخطوة الأولى والأصعب في بناء المشروع الإسرائيلي الصهيوني ، إقامة دولة إسرائيل الكبرى على ما يسمى أرض الميعاد ، وأنتم قدمتم هذه الفرصة للعدو على طبق من ذهب ، كنا حجر العثرة في طريقهم لبداية لتحقيق حلمهم ، وأنتم سحقتم هذا الحجر ، ولكنكم لستم بمأمن ، لن ترتاحوا بتصفية قضيتنا ، فما هي إلا الخطوة الأولى لهم ، أنتم الآن تشاركون وتدعمون وتباركون وتصفقون ، ولكنكم غداً ستسحقون ، إذا كانت الخطوة الأولى والأصعب قد تطلبت من العدو العمل والصبر والتخطيط من 1917 عندما حصلوا على وعد بلفور ، والذي ينص على إقامة دولة يهودية فإن الخطوة القادمة لن تحتاج لهذا الوقت بفضلكم ، لقد مهدتم الطريق جيداً أمامهم ، لبداية الانطلاق في رسم خريطة دولتهم الكبرى ، بل وتشاركون في رسمها .

خريطة إسرائيل الكبرى والتي تستند لها الصهيونية واليمين المتطرف في تعريف دولتهم الكبرى ، وحسب ما ورد في نبوءات التوراة " في ذلك اليوم عقد الله ميثاقا مع أبرام قائلا: «سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير، نهر الفرات. أرض القينيين والقنزيين، والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين "

وهو ما يعني كامل فلسطين والأردن ، وأجزاء من لبنان وسوريا ، وشرق نهر النيل وكامل المساحة غرب نهر الفرات وأجزاء من السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن وأجزاء من تركيا أيضاً .. هذه الخريطة التي أشار إليها ونبه لها وحذر منها الرئيس ياسر عرفات رحمه الله في مجلس الأمن عام 1990 .

بماذا كنتم تفكرون حين مشيتم في ركب الولايات المتحدة الأمريكية وصفقتم لها ولنتنياهو ، وشاركتكم في الدعايات الانتخابية لرؤسائها ،، وماذا تنتظرون بعد ذلك ، أن يعم السلام والأمن والرخاء في المنطقة وأن تسجلوا أسماءكم في التاريخ كصناع للسلام ؟؟ لن يذكر التاريخ إلا قبح ما قمتم به ، وستدرس خيانتكم لأجيال وأجيال ، وستعيشون ما عاشه الفلسطينيون لعقود ، أُكلتم يوم أكلت القضية الفلسطينية .

قد يتشارك الكثيرون الرأي في عدم الصدمة والدهشة من المواقف العربية إزاء هذا الإعلان الهزلي لصفقة القرن ، لأن النتائج تتفق مع المقدمات ، وإن الدارسين والمراقبين لبعض ما تقوم به الأنظمة العربية على أرض الواقع ليدركون جيداً أن التطبيق العملي لبعض بنود هذه المهزلة قد بدأ بالفعل منذ مدة ، منذ قامت أمريكا بإزالة الأنظمة التي كانت تشكل لها عائقاً في المنطقة واستبدالها بأنظمة أكثر طواعية لها ، وزعزعة الأمن والاستقرار في بعض الدول العربية الكبرى والتي كان لها مواقف متشددة حيال السياسة الأمريكية في المنطقة ، وبالتالي توجه الانظمة الجديدة مباشرة لأمريكا لطلب المساعدة في درء الخطر الخارجي والسيطرة على معارضيهم ، ( العراق ، سوريا ، ليبيا ، ومصر) ، حتى أصبحت أمريكا تستخدم الأراضي العربية كساحة لتصفية حساباتها وتنفيذ خططها ، للأسف شعوب هذه الدول الآن منصرفة في شؤونها الداخلية وانعدام الأمن فيها والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ، وأصبحت الفرصة سانحة لمن تبقى للعب الدور الرئيسي في الموافقة والدعم والتأييد ، ربما بتهديدات مبطنة ، بأنهم سيلقون مصير من سبقوهم ، إن لم يطأطئوا رؤوسهم ... ربما كان الأردن الأكثر دراية لخطورة الموقف فهو على خط التماس المباشر فجاء موقفه الأكثر قوة والأكثر وقوفاً إلى جانب الفلسطينيين .

لن نستغرب أيضاً ما ستقوم به الأنظمة العربية لاحقاً من خطوات عملية في أراضيها لتسهيل تطبيق بنود هذه المهزلة ، ستفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال إسرائيل بابتسامات عريضة تشبه تلك التي تبادلها ترامب ونتنياهو ، وقد يتغامزون ويتبادلون النكات والدعابات والتصافح ، لقد حضروا المسرحية وعليهم الدور الآن لعرض مسرحيات مشابهة ..

أعرف أن هناك من سيقول أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية هما المسؤول الأول والمباشر عما وصلت إليه الأمور ، ولا أسقط المسؤولية عن أحد ولا نتنصل من فشلنا في طريقة إدارة الصراع ، والتعامل داخلياً وخارجياً ، ولكن من ضمن الأمور التي فشلنا فيها وأخطأنا في تقديراتنا لها هو مراهنتنا على العمق العربي ، الذي اتضح أنه لم يعد في حقيقته عمقاً بل تم استبداله بقشرة خارجية هشة . والأيام كفيلة بإظهار حقيقة الأمور ، من وكيف تواطأ مع سياسة ترامب ومصالح إسرائيل في المنطقة . للوصل إلى هذه المهزلة التي أحيطت بكل هذه الهالة من الأهمية والتهويل وانتهت باستعراض هزلي مضحك مبكي ، إذا كان قد سجل التاريخ في عام 1948 نكبةً ، وأضاف في 1967 نكسةً ، فها هو يسرد في 2020 نكتةً ، ولا أدري ما الفصول القادمة التي سيسجلها التاريخ.

نحن الفلسطينيون من عانينا طوال عقود من الاحتلال ومازلنا نعاني ، نعرف جيدا قسوة الاحتلال والظلم ، ومع كل ما نحس به الآن من أسف وحزن لما آلت إليه الأنظمة العربية ، إلا أننا نأسف أكثر لما ستعانيه الشعوب العربية مستقبلا ً ، هذه الشعوب التي كانت ردة فعلها أكثر صدمة من إعلان صفقة القرن نفسها ، قد نلتمس العذر للبعض ، ولكن في النهاية وبكل بساطة ووضوح وقع صمتهم في النفوس كوقع تآمر العدو إن لم يكن أشد وأعمق .

أيتها الشعوب العربية ، باتت إسرائيل تحظى بالترحيب الرسمي لديكم ، فاحذروا فلم تعودوا بمأمن من خططها .