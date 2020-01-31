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السفير الطوباسي يلتقي بأمين عام الحزب الشيوعي اليوناني

صور | الحزب الشيوعي اليوناني ينظم مظاهرات رافضة للسياسية الأمريكية وصفقة القرن

31.01.2020 10:41 AM
صور | الحزب الشيوعي اليوناني ينظم مظاهرات رافضة للسياسية الأمريكية وصفقة القرن

وطن: نظم الحزب الشيوعي اليوناني مساء امس مظاهرات جماهيرية وسط العاصمة أثينا و عدد من المدن، ضد القواعد والوجود الأمريكي العسكري في البلاد وضد تجديد اتفاقية التعاون العسكري ورفضا للسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط بما سمي بإعلان صفقة العصر و بهدف التضامن مع الكفاح الفلسطيني ضدها.

من جانب أخر، التقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي امس الخميس  مع الامين العام للحزب الشيوعي اليوناني ديمتري كوتسوباس و ومسؤول العلاقات الدولية بالحزب مارينو ، جرى خلاله استعراض واقع و مخاطر وتحديات ما يسمى "  بصفقة العصر ".

و قال  السفير طوباسي إن الصفقة صيغت لتستكمل دولة الاحتلال من خلالها مشروعها القومي الديني الصهيوني بالتهويد و التطهير العرقي و الاحلال السكاني اليهودي في كل ارض فلسطين التاريخية بدعم كامل من ادارة  اليمين المتطرف الأمريكية.

و أشار السفير طوباسي الى انه تم بحث تنفيذ أشكال و فعاليات  تضامنية  مع الشعب الفلسطيني باليونان و بالبرلمان الأوروبي إضافة إلى  بحث مواعيد و برنامج زيارة الامين العام للحزب لفلسطين المتوقعة خلال الفترة القريبة القادمة.

الامين العام للحزب الشيوعي اليوناني أكد  خلال اللقاء على موقف الحزب الثابت في التضامن المطلق و المبدئي مع الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني و خاصة حقه بتقرير المصير و حل قضية لاجئينه وفق القرار الأممي ١٩٤ و حقه الثابت بإقامة الدولة المستقلة وفق حدود ما قبل ٤ حزيران عام ٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية. و أكد الامين العام للحزب الشيوعي  على أن الولايات المتحدة و عبر تاريخ سياساتها الخارجية المتوحشة  لم تقف يوما الي جانب قضايا حريات الشعوب ، و تكاملها مع سياسات الاحتلال الكولنيالي امر طبيعي يخدم سياسات الاستعمار الامبريالي و الغطرسة و الهيمنة المشتركة.

و أكد الامين العام للحزب على أنه سيقوم و خلال  جلسة البرلمان  بسؤال  الحكومة اليونانية عن تطبيق توصية البرلمان اليوناني للحكومة للاعتراف بدولة فلسطين و عن مدى معرفة الحكومة اليونانية بحدود دولة "إسرائيل" التي تعترف بها.، إضافة إلى مطالبة الحكومة  بضرورة التجاوب مع الطلب الفلسطيني لها  بإعلان موقف رافض للصفقة و التمسك بحل الدولتين و القانون الدولي و القرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية وفق الالتزام التاريخي للسياسة اليونانية و مصالح السلم و الأمن الدولي بالمنطقة الذي تعرضه السياسات الأمريكية و الإسرائيلية للخطر و عدم الاستقرار نتيجة اطماعها و جرائمها المستمرة ضد الشعوب.

و طلب كوتسوباس بنقل تحياته الى الرئيس محمود عباس و تضامنه معه و مع قيادة منظمة التحرير في مواجهة تلك التحديات.

وقد حضر اللقاء الي جانب السفير مصطفى البطيخي مسؤول الإعلام بالسفارة.

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