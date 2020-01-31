وطن: دعت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط مؤسسات العمل الأهلي الوطنية الى توحيد استراتيجيتها في مواجهة شروط التمويل السياسية على قاعدة رفض هذه الشروط وحفظ حقوق شعبنا وكرامته الوطنية.

كما دعت في بيان لها وصل وطن، الجمعية، الاتحاد الاوروبي الى التراجع عن شروطه ومراجعتها على أساس خصوصية وضع فلسطين، وعدم الخضوع للحملات الصهيو-إسرائيلية المتجددة وغير المتناهية.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني المناصرة لحقوق شعبنا في كافة انحاء العالم الى اسناد مطلبنا بالتعامل مع وضع الحالة الفلسطينية الخاص ومطالبة الجهات المانحة وخصوصا الاتحاد الاوروبي بعدم تضمين العقود شروطا سياسية تمس بحقوقنا شعبنا وكرامته الوطنية.

وأكدت الحملة أن اية شروط سياسية تجرم نضال شعبنا وقواه السياسية، وسواء كانت متضمنة او معلنة في العقود مرفوضة قطعيا.

فيما يلي نص بيان الحملة:

الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط - "الموقف الفلسطيني موحد: لا للشروط السياسية"

بعدما تنوعت الاخبار وتضاربت حول التواصل مع الاتحاد الاوروبي وردوده وتنوع المواقف بشأن ما اصبح يعرف بشرط تجريم نضال شعبنا وقواه السياسية الوارد في التعاقدات الجديدة، وخصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي، فانه أصبح لزاما علينا اصدار هذا البيان التوضيحي:

أولا: ان الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط تؤكد حرصها وعملها على صون وحدة موقف مؤسسات العمل الاهلي على قاعدة رفض التمويل المشروط الذي يمس حقوق شعبنا وينال من كرامته. وان وجود اختلافات في وجهات النظر بين المؤسسات الاهلية الفلسطينية والشبكات حول آلية التعامل مع الامر، وليس على المبدأ، هو امر طبيعي وظاهرة صحية. في مختلف الأحوال، يكون من الضروري التأكيد على ان هكذا اختلاف ليس فيه شرعنة للتوقيع على اتفاقيات منفردة تتضمن شروطا سياسية من قبيل شروط الاتحاد الاوروبي المستحدثة بذريعة التوضيح ما بعد 15 تموز 2019.

ثانيا: كانت المؤسسات والشبكات الاهلية الفلسطينية في الايام الأخيرة قد توجهت الى السيد توماس نكلسون، القائم بأعمال ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في القدس، بطلب تمديد الفترة المتاحة للتوقيع على التعاقدات مع الاتحاد الاوروبي كي تتمكن من ان تتخذ قرراها بشأن شروط الاتحاد الاوروبي السياسية بحرية وبعيدا عن أي ضغط، وبطلب لقاء عاجل لمناقشة امر الشروط. وقد جاءت ردود السيد نكلسون على المؤسسات ليست سلبية وحسب، بل انطوت على عدم احترام لعلاقة الشراكة الطويلة ما بين الاتحاد الاوروبي ومؤسسات المجتمع الاهلي وتجاهلا لرأيها. ان رفض تأجيل التواريخ المحددة للتوقيع والإصرار على ان عدم التوقيع في الوقت المحدد سيؤدي الى الغاء العقود هو ضغط يهدد وضع المؤسسات ويدفعها الى اتخاذ مواقف تمسها. كما ان رفض طلب الاجتماع العاجل وربط ذلك باشتراط تقديم "رسالة فهم لالتزامات المؤسسات بموجب المادة bis)) 1.5، والتي رفضتها المؤسسات يشكل حسما مسبقا لأي حوار.

ثالثا: ان هذا النمط من العلاقة والتعامل مرفوضان، وان هذا الاصرار من قبل الاتحاد الاوروبي تجسيد لسياسة توظيف أموال المنح لخدمة أجندات سياسية تتعارض مع حقوق شعبنا وتمس بكرامته الوطنية. ان تكثيف الضغوط على مؤسسات العمل الأهلي بحجة الوقت، والتهديد بتحويل الاموال الى جهات ومناطق اخرى، هو ضغط غير مقبول، ذلك ان في هذا استغلال لحاجة مؤسساتنا للاستمرار والعمل خصوصا في قطاع غزة والقدس. ولعله من المشروع هنا التساؤل عن اهداف إصرار الاتحاد الاوروبي على فرض هذا الشرط بالتزامن مع صفقة القرن التي تجرم نضال شعبنا وقواه، بل وتنكر عليه حقه في المقاومة المشروعة وتجيز لإسرائيل تصفية من يعارض مشروعها الاستعماري الاحلالي العنصري. ان الاتحاد الاوروبي مطالب اكثر من أي وقت مضى بتوضيح وتصحيح موقفه، واثبات حسن نواياه تجاه شعبنا، والا فانه يتحمل مسؤولية تهديد مستقبل العلاقة مع مؤسسات العمل الأهلي الوطنية.

رابعا: ان الادعاء بأن إزالة الشرط من التعاقدات مع المؤسسات الفلسطينية سيضر بصورة المجتمع المدني الفلسطيني، وخصوصا المؤسسات التي تتركز عليها حملات التشويه الصهيو-إسرائيلية مؤخرا، هو ادعاء مغلوط وزائف. يجدر ضمن هذا السياق، التشديد على ان هذه الحملات لم تنقطع يوما، وان الحملة الأخيرة كانت قد بدأت قبل ان يتم وضع الشرط أصلا. وهنا على الاتحاد الاوروبي ان يثبت عدم خضوعه للابتزازات الإسرائيلية برفضها وليس بمطالبة المؤسسات الفلسطينية التوقيع على صك براءة من القوى السياسية الفلسطينية ليقدم لإسرائيل كانجاز ووثيقة إدانه ستوظف لاحقا لترويج مزيد من الاكاذيب. على الاتحاد الاوروبي ان يدرك انه حتى لو قامت المؤسسات الفلسطينية نفسها بتوقيع العقود كما هي وبدون اية تحفظات او ملاحق، فإنها ستظل مطاردة ومتهمة من قبل التجمعات الصهيو-إسرائيلية.

خامسا: ان القول بان التعاقدات ذات صيغة عالمية موحدة لجميع انحاء العالم هو قول غير صحيح، خصوصا وان لدينا ما يثبت ان الاتحاد الاوروبي قد ابرم مؤخرا، ما بعد ١٥ تموز من العام ٢٠١٩، تعاقدات مع مؤسسات أهلية في دول أخرى، منها دول محيطة بفلسطين وأخرى في فلسطين 48، لا تتضمن نفس الشرط والمرجعية. الى جانب ذلك، يتوافر لدينا ما يثبت ان الاتحاد الأوروبي قد كيّف عقوده في دول معينة ومع مؤسسات معينة، الامر الذي يعني ان الادعاء بعدم إمكانية تغيير العقود او عدم إمكانية تعديلها هو امر عار عن الصحة. وعليه، فانه على الاتحاد الاوروبي ان يراعي خصوصية وضع فلسطين الخاضعة لنظام استعمار وابرتهايد إسرائيلي، وخصوصية حالة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل نيل حقه في تقرير المصير على ارضه.

سادسا: اننا في الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط نعيد التأكيد على ان اية شروط سياسية تجرم نضال شعبنا وقواه السياسية، وسواء كانت متضمنة او معلنة في العقود مرفوضة قطعيا. وعليه، فإننا:

１- ندعو مؤسسات العمل الأهلي الوطنية الى توحيد استراتيجيتها في مواجهة شروط التمويل السياسية على قاعدة رفض هذه الشروط وحفظ حقوق شعبنا وكرامته الوطنية، خصوصا واننا لم نستفذ طاقتا في مقاومة هذه الشروط. وندعو مؤسساتنا الى التماسك ورفض التوقيع بقرار فردي لان في هذا اضعاف للموقف الوطني المشترك المطلوب تصليبه في هذا الوقت بالذات التي يواجه فيها شعبنا صفقة القرن.

２- ندعو الاتحاد الاوروبي الى التراجع عن شروطه ومراجعتها على أساس خصوصية وضع فلسطين، وعدم الخضوع للحملات الصهيو-إسرائيلية المتجددة وغير المتناهية، والتي تجهد لتشويه المؤسسات الفلسطينية، وعدم الضغط على مؤسساتنا الاهلية لإجبارها على توقيع مهين مرفوض وطنيا.

３- ندعو مؤسسات المجتمع المدني المناصرة لحقوق شعبنا في كافة انحاء العالم الى اسناد مطلبنا بالتعامل مع وضع الحالة الفلسطينية الخاص ومطالبة الجهات المانحة وخصوصا الاتحاد الاوروبي بعدم تضمين العقود شروطا سياسية تمس بحقوقنا شعبنا وكرامته الوطنية.

الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط