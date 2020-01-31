مسيرات غضب رفضا لـ"صفقة ترامب" في الضفة وغزة والداخل المحتل وعمان

رام الله- وطن: انطلقت مسيرات غضب، اليوم الجمعة، في الضفة وغزة والداخل المحتل والعاصمة الاردنية عمان، ، تنديدا ورفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"صفقة القرن".

في قطاع غزة، خرجت مسيرة حاشدة، من المسجد العمري وسط مدينة غزة، دعت لها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وانطلق المصلون بعد أداء صلاة الجمعة صوب ميدان فلسطين، وتجمهروا هناك، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بصفقة ترامب.

في الوقت ذاته، خرجت مسيرات حاشدة في الخليل وطولكرم والأغوار وقلقيلية ورام الله بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك تأكيدا على أحقية الفلسطينيين بأرضهم من النهر إلى البحر.

وفي عمان انطلقت مسيرة حاشدة من أمام السفارة الامريكية، رفضا لصفقة ترامب.

وكانت شرطة الاحتلال، قررت تعزيز قواتها في مدينة القدس المحتلة، وبشكل خاصّ داخل البلدة القديمة، تحسبًا لاندلاع مواجهات غاضبة.