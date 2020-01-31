30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

وطن: أدى نحو 30 ألف من أبناء شعبنا، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن أبناء شعبنا أدوا الصلاة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة قد هاجمت مصلي الفجر في "الأقصى"، وأصابت نحو 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثلاثة آخرين.